Cennet Mahallesi Metrobüs Durağında Su Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağında Su Baskını

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağında Su Baskını

Küçükçekmece'deki metrobüs durağı alt geçidi suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

25.02.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Metrobüsten inerek alt geçide gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı. Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Hava Durumu, su baskını, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cennet Mahallesi Metrobüs Durağında Su Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:21 Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic’in derbi performansı ortaya çıktı Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
23:16 Trabzonspor, maçlarını Vincic’in yönetmesi için TFF’den talepte bulundu Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
23:00 Vatikan: Papa’nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor Vatikan: Papa'nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:01:02. #1.13#
SON DAKİKA: Cennet Mahallesi Metrobüs Durağında Su Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.