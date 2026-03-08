CENTCOM'dan İran'a Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
CENTCOM'dan İran'a Güvenlik Uyarısı

08.03.2026 18:18
ABD, İran'daki sivillere evde kalma tavsiyesinde bulundu, askeri hedeflerin tehlikesine dikkat çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki sivillere güvenlik uyarısı yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'daki sivillere evde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi.

CENTCOM, İran'daki sivillere güvenlik uyarısı yayınladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın dron ve balistik füze saldırılarını yoğun nüfuslu sivil bölgelerden düzenlediği öne sürülerek, "Bu tehlikeli karar, askeri amaçlarla kullanılan yerlerin koruma statüsünü kaybetmesi ve uluslararası hukuka göre meşru askeri hedefler haline gelmesi nedeniyle İran'daki tüm sivillerin hayatını tehlikeye atıyor" denildi.

İran'ın Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde sivillerin bulunduğu kalabalık bölgeleri saldırılar için kullandığı öne sürülen açıklamada, "ABD güçleri, İran'daki sivillere evde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyor. İran rejimi, masum insanların hayatını bilerek tehlikeye atıyor. Ayrıca, İran güçleri, sivil havaalanlarını, otelleri ve yerleşim bölgelerini kasıtlı ve ayrım gözetmeksizin hedef alarak Orta Doğu'daki masum insanların güvenliğini tehlikeye atıyor" denildi.

ABD ordusunun sivillere verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan her türlü önlemi aldığı iddia edilen açıklamada, "Ancak ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin içinde veya yakınında sivillerin güvenliğini garanti edememektedir. İran rejiminin aksine, ABD güçleri sivilleri hedef almamakta veya kasıtlı olarak sivillerin güvenliğini tehlikeye atmamaktadır" denildi.

İran'da yaklaşık 300 çocuk öldü

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere bin 330'dan fazla sivil hayatını kaybetti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

3. Sayfa

