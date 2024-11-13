Cep Telefonunu Almak İsterken Düşen Adam 6 Saat Kurtarılmayı Bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cep Telefonunu Almak İsterken Düşen Adam 6 Saat Kurtarılmayı Bekledi

Antalya'da cep telefonunu düşürdükten sonra kurtulamayan 61 yaşındaki Murat Karaca, itfaiye ekipleri tarafından 6 saat sonra kurtarıldı. Gece boyunca mahsur kalan adam hastaneye kaldırıldı.

13.11.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken düştü, saatlerce kurtarılmayı bekledi

Sabaha karşı düştüğü yerde sesini kimseye duyuramayan adam, 6 saat sonra sesini duyurunca operasyonla kurtarılabildi

Düşürdüğü cep telefonu saatlerce mahsur bıraktı

Yaralanan adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da sabaha karşı yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak isterken düşerek mahsur kalan 61 yaşındaki adam, saatler sonra sesini duyurabildi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı içerisindeki Kadınyarı olarak bilinen alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde parka gelen Murat Karaca manzarayı izlediği sırada cep telefonunu aşağıya düşürdü. Yaklaşık 20 metrelik sarp ve kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak için inmeye çalışan Karaca, dengesini kaybederek düştü. Gece boyunca sesini kimseye duyuramayan adamı sabah saatlerinde bölgedeki bir işyerindeki çalışanlar fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerden itfaiye kurtardı

Düştüğü yerde oturur vaziyetteki Murat Karaca'ya ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Karaca'nın başını ve sırtını düşme neticesinde yaraladığını belirledi. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Karaca'yı bulunduğu yerden çıkarmak için ip ile düzenek kuran itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Karaca'yı sedye ile bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartın Murat Karaca gazetecilerin aşağıda ne yaptığı sorusuna "Ayağım kaydı, düştüm" diyerek cevap verdi. İtfaiye ekipleri, buldukları cep telefonunu da Karaca'ya teslim etti. Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Karaca ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yükseklik tartışması yaşandı

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izleyen Erdoğan Koca isimli vatandaş, "Şu gördüğünüz adam buradan düşmüş. Yaşlı bir adama benziyor. Şu anda itfaiye ekipleri geldi. Adamı çıkarmaya çalışıyorlar. Burası 50 metre var, halat ile düzenek kurdular" dedi. Bu sırada bir başka vatandaş ile Koca arasında yükseklik tartışması yaşandı. Koca şahsın mahsur kaldığı yerin 50 metre olduğunu iddia ederken, bir başka vatandaş ise 15 metre civarında olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Murat Karaca, Cep Telefonu, İtfaiye, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cep Telefonunu Almak İsterken Düşen Adam 6 Saat Kurtarılmayı Bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
07:44 Panathinaikos taraftarlarından Filistin’e büyük destek Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e büyük destek
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
03:42 Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaş operasyonlarına katıldı Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaş operasyonlarına katıldı
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:00:19. #1.12#
SON DAKİKA: Cep Telefonunu Almak İsterken Düşen Adam 6 Saat Kurtarılmayı Bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.