5\'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bağlı Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarına yürek yakan bir olay yaşandı.

2 YAŞINDAKİ BEBEK PENCEREDEN DÜŞTÜ

İddiaya göre, apartmanın beşinci katındaki evlerinde bulunan 2 yaşındaki M.Ç. isimli kız çocuğu, açık olan camdan aşağı düştü. Küçük çocuğun beton zemine düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan minik M.Ç.'nin ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.