5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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5\'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
30.05.2025 11:23
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5\'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki kız bebek açık olan camdan aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybederken acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bağlı Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarına yürek yakan bir olay yaşandı.

2 YAŞINDAKİ BEBEK PENCEREDEN DÜŞTÜ

İddiaya göre, apartmanın beşinci katındaki evlerinde bulunan 2 yaşındaki M.Ç. isimli kız çocuğu, açık olan camdan aşağı düştü. Küçük çocuğun beton zemine düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan minik M.Ç.'nin ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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