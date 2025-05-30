Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bağlı Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarına yürek yakan bir olay yaşandı.
İddiaya göre, apartmanın beşinci katındaki evlerinde bulunan 2 yaşındaki M.Ç. isimli kız çocuğu, açık olan camdan aşağı düştü. Küçük çocuğun beton zemine düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haberi alan minik M.Ç.'nin ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?