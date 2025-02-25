Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aracından indikten sonra aniden fenalaşarak yere yığılan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından baygın halde bulunan Fatih Suvar'ın (38) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan kamera incelemesinde, Suvar'ın aracından yalnız indiği, aracın arkasına yöneldikten sonra bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldığı ve çevrede kimsenin müdahalede bulunmadığı görüldü. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çerkezköy'de Aniden Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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