Çerkezköy'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çerkezköy'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Çerkezköy\'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

29.04.2024 21:45
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde elektrik trafosunda yangın çıktı.

Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam ezanı okunduğu vakitte meydana gelen olayda alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığı yangında TREDAŞ ekipleri de bölgeda güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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