Çerkezköy\'de Hırsızlar Tutuklandı

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Tekirdağ Çerkezköy'de zincir marketlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerkezköy'de iş yeri hırsızlığıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin zincir marketlere müşteri gibi girip el çabukluğuyla ürün çaldıkları tespit edildi. Bu yöntemle 5 ayrı iş yeri hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen J.İ., O.Y. ve B.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ