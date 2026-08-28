Çerkezköy\'de İşçi İnşaatta Düştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tepe bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 50 yaşındaki Ziya Kocabay, henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı binanın 6. katından zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kocabay, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Ziya Kocabay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.