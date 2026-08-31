Çerkezköy'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Çerkezköy'de Kaza: 6 Yaralı

Çerkezköy\'de Kaza: 6 Yaralı
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Çerkezköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Çerkezköy-İstanbul karayolu Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan 34 PRH 35 plakalı otomobil, Tugay Kavşağı'ndan Çerkezköy istikametine ilerleyen 59 ACN 413 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç, yol kenarındaki refüje savruldu. Araçlardan biri sinyalizasyon direğine çarparak direğin devrilmesine sebep oldu. Kazanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü.

Otomobilde sıkışanları itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Çerkezköy, 3. Sayfa, Tekirdağ, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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