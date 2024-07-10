Çerkezköy'de Senetle Alışveriş Yapan Mağazada Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de Senetle Alışveriş Yapan Mağazada Dolandırıcılık Olayı

Tekirdağ Çerkezköy'de senetle alışveriş yapılan bir mağazada yaşanan dolandırıcılık olayının ardından gözaltına alınan mağaza müdürü tutuklandı. Müdür, senetlerin karşılığı olan ücretleri şirket hesabı yerine kendi ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen başka bir mağaza çalışanının hesabına yönlendirdiği suçlamasını kabul etmedi.

10.07.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çerkezköy'de senetle alışveriş yapılan bir mağazada yaşanan dolandırıcılık olayının ardından gözaltına alınan mağaza müdürü Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Aydemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerkezköy'de uzun yıllardır faaliyet gösteren Behamo adlı mağazada müdür olarak çalışan M.A.A., mağdurların yaptığı şikayetler sonucunda Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Senetlerin karşılığı olan ücretleri şirketin hesabı yerine kendisinin ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen başka bir mağaza çalışanının hesabına yönlendirdiği iddia edilen M.A.A.'nın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili mağazanın bölge sorumlusu ve firma sahibinin de ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.A.A. son günlerde çevresindeki bazı kişileri arayarak borç para istediği iddia edildi. Mağaza müdürü, tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne konulurken, mağaza çalışanının yakalanması için de çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Alışveriş, Çerkezköy, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Senetle Alışveriş Yapan Mağazada Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
09:26 20 bin yıllık hikaye bitiyor Cilo Dağları’ndaki buzullar erimeye başladı 20 bin yıllık hikaye bitiyor! Cilo Dağları'ndaki buzullar erimeye başladı
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Senetle Alışveriş Yapan Mağazada Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement