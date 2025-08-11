Çerkezköy\'de Silahlı Soygun

Tekirdağ Çerkezköy'de bir büfeye giren silahlı soyguncunun kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 12.45 sıralarında Çerkezköy Barbaros Caddesi'nde bulunan bir büfeye giren A.Ö., bir süre dolap ve rafları inceledikten sonra yanında getirdiği silahı kasiyere doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit eden A.Ö., kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL'yi alarak yaya olarak dükkandan uzaklaştı. Paniğe kapılan kasiyerin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

İlçenin giriş ve çıkış noktaları tutulurken, şüphelinin en son görüldüğü bölgelerden yola çıkan polis, A.Ö.'yü olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında soygunda kullandığı silahla yakaladı. Silahın kurusıkı olduğu belirlenirken şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı, şüphelinin silahı kasiyere uzatması ve paraları alarak kaçması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ