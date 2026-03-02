Çerkezköy'de Tuhafiye Yangını Korkuttu - Son Dakika
Çerkezköy'de Tuhafiye Yangını Korkuttu

Çerkezköy'de Tuhafiye Yangını Korkuttu
02.03.2026 01:19
Çerkezköy'deki tuhafiye dükkanında çıkan yangın mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kepenkleri kapalı olan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına yan dükkandan girerek müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de Tuhafiye Yangını Korkuttu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çerkezköy'de Tuhafiye Yangını Korkuttu - Son Dakika
