Çerkezköy'de Vagonlar Raydan Çıktı

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Çerkezköy'de deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı, olayda yaralanan olmazken kavşak trafiğe kapatıldı.

Çerkezköy'de devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü yapılırken üç vagon raydan çıktı. Devrilme yaşanmayan olay sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi. Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatılırken, demiryolu yetkililerinin vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını belirtti.