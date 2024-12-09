Çerkezköy'deki Suriyeliler, Esad Rejimi'nin Devrilmesini Kutladı - Son Dakika
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Çerkezköy'deki Suriyeliler, Esad Rejimi'nin Devrilmesini Kutladı

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Çerkezköy'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini belediye meydanında kutladı. Türk bayrakları ile kutlama yapan Suriyeliler, Türkiye'deki misafirperverlikleri için teşekkür etti ve evlerine dönüş hayallerini dile getirdi.

09.12.2024 19:10  Güncelleme: 19:15
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Çerkezköy'deki Suriyeliler Esad'ın devrilmesini kutladı

TEKİRDAĞ - Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutlayan Çerkezköy'deki Suriye vatandaşları belediye meydanında kutlama yaptı.

Çerkezköy'de yaşayan yaklaşık 200 Suriye vatandaşı belediye meydanında buluşarak 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesini kutladı. Bir an önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade eden Suriye vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Ellerindeki Türkiye ve Suriye Bayrakları ile kutlama yapan Suriyeliler rejimin devrilmesi nedeniyle baklava da dağıttı. Yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade eden ve lise eğitimini tamamlamasının ardından Suriye'ye döneceğini aktaran Levent; "Türkiye gayet yardımcı oldu bize. Yaklaşık 12-13 senedir buradayım. Türk halkı çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yakında döneceğiz inşallah. Biz 5 kişi geldik, burada okuyorum. Liseyi bitirip ülkemize dönmek için heyecanlanıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Şam isimli Suriye vatandaşı da 7 senedir Çerkezköy'de olduğunu ifade ederek, Kilis'ten buraya geldiklerini ve Esad'ın devrilmesinden dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. Bir başka Suriye vatandaşı da, evlerine dönmenin her zaman hayalleri olduğunu belirterek; "Bunlar hep bizim hayalimizdi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Türkiye'ye de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Slogan atıp baklava dağıttılar

61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad iktidarının sona ermesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak kutlama yapan Suriyeliler, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağı ve Suriye bayrağı ile "Türkiye" ve "Özgür Suriye" sloganları attı. Sevinçlerini sloganlar atarak yaşayan Suriyeliler, Çerkezköylülere de baklava ikram etti. Zaman zaman secdeye yatarak şükür duası eden Suriyeliler tekbir getirip yıllardır kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'deki Suriyeliler, Esad Rejimi'nin Devrilmesini Kutladı - Son Dakika

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