Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

28.05.2024 21:51
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Yangında şans eseri herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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