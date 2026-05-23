Çermik\'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çermik-Çüngüş karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitleri Parkı virajında otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
