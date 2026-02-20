Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyeden ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Öte yandan Denizli uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat'ta ifadeye çağırılmıştı.

Denizli, İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadesinin ardından adliyeden ayrılarak uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - İSTANBUL