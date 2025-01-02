Cetinje'de Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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Cetinje'de Silahlı Saldırı: 10 Ölü

Karadağ'ın Cetinje şehrinde bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

02.01.2025 01:43
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Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, Cetinje şehrinde yaşanan silahlı saldırıda en az on kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çarşamba günü öğleden sonra Karadağ'ın eski başkenti Cetinje'de bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında Saranovic, "Şu an için söyleyebileceğimiz şey, Aco Martinovic isimli şüphelinin aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin hayatına son vermiş olduğudur" dedi. Karadağlı bakan, saldırıda hayatını kaybedenler arasında şüphelinin kendi aile üyeleri, eğlence mekanının sahibi ve iki çocuğunun da bulunduğunu açıkladı.

Karadağ polisi, daha önce ölü sayısını 7 olarak duyurmuştu.

Saranovic, polis tarafından her yerde aranan şüphelinin silahlı olduğunu ve motorlu taşıt kullandığını söyledi. Karadağ İçişleri Bakanı, Cetinje şehri sakinlerine şüpheli yakalanana kadar evlerinden ayrılmama çağrısında bulundu.

Saranovic, saldırıda ağır yaralanan dört kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Üç günlük yas ilan edildi

Karadağ hükümeti, Cetinje kentinde yaşanan trajedi nedeniyle telefon bağlantısı kanalıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek yarından itibaren üç günlük yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, "Hepimiz korkunç bir trajediden etkilenmiş durumdayız. Cetinje'de tüm birimler faili arıyor. Doktorların, durumları ağır olan yaralıların hayatını kurtarabileceğini umut ediyorum" dedi.

Arama çalışmalarına ordu da katılacak

Spajic, saldırı şüphelisini arama çalışmalarına Karadağ Ordusu'nun da destek olacağını duyurdu.

Spajic, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı da yapmayı planladıklarını ve bu toplantıda silah bulundurmanın tamamen yasaklanması konusunu da görüşeceklerini açıkladı. - PODGORICA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cetinje'de Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika

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