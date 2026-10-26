Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti
Haber Videosu

İstanbul’un karmaşasından uzaklaşıp Sapanca’ya yerleşen oyuncu Furkan Kızılay, bölgede yaşanan bir trafik kazasında örnek davranış sergiledi. Motosikletiyle kaza geçiren ve hafif şekilde yaralanan genç kızın yardımına ilk koşan isim Kızılay oldu. Olay anında yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan ünlü oyuncu, genç kızı sakinleştirerek sağlık ekipleri gelene kadar başında nöbet tuttu.

İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak Sakarya’nın Sapanca ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Furkan Kızılay, bölgede yaşanan bir trafik kazasında sergilediği duyarlı tutumla takdir topladı. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Kızılay, yolda seyir halindeyken bir motosikletin kaza yaptığını fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan genç kızı gören ünlü oyuncu, durumu fark eder etmez hemen yardımına koştu. Çevredekilerin de toplandığı olay yerinde yaralı genç kızın yanına çöken Kızılay, ambulans ekipleri adrese ulaşana kadar genç kızı sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapmasına kadar yaralının başından ayrılmayan Furkan Kızılay’ın bu örnek davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Hafif yaralanan genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklar DuymasınFurkan KızılayMotosikletİstanbulSapancaSakaryaKızılayTrafikKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:55
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 22:36:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei