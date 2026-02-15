Ceviz Ağacından Düşen Yaşlı Adam Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ. (69) evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkarak budama yapmak istedi. Dengesini kaybeden adam yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
