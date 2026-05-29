Kahramanmaraş\'ta nehirde kaybolan şahıs için arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan 62 yaşındaki şahsın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde akrabalarıyla birlikte balık tutan 62 yaşındaki S.A., dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Dün başlatılan çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bölgede koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

Ekipler, nehir içerisinde su altı taraması yaparken, nehir çevresinde de kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kayıp şahsın bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ