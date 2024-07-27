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Ceza yememek için düşen plakasını artcısına yapıştırdı

Bursa'da ilginç anlar: Plakası düştü, çantasına yapıştırdı..

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken plakası düşen motosiklet sürücüsü, plakasını ceza yememek için artcısının çantasına yapıştırdı. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, akan trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün, bir anda plakası düştü. Ceza yememek için artcısının çantasına plakasını yapıştıran motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler, ilginç anları kayda aldı. Motosiklet sürücüsünün ceza yememek için izlediği yöntem, diğer sürücüler tarafından ilginç karşılandı.