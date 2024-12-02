Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Samsun\'da Yakalandı

17 yıl hapis cezası ile aranan E.Ç. jandarma tarafından Çarşamba'da yakalandı.

02.12.2024 15:52
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Samsun'da 17 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında 5 adet suç kaydı ile "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ç. (26) yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan E.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı - Son Dakika

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