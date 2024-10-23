Cezaevinde Yemek Kazası: Hükümlü Hayatını Kaybetti

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Samsun'da hükümlü bulunduğu cezaevinde yediği pide nefes borusuna kaçan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Kapalı Cezaevinde hükümlü olan Bilal Akbulut (64) yediği pidenin parçasının nefes borusuna kaçması sonucu morarmaya başladı. Diğer tutuklu ve mahkumların durumu bildirmesi üzerine Bilal Akbulut'a cezaevindeki sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilal Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN