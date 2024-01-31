Cezaevindeki hükümlünün ziyaretçisi hırsızlık suçundan aranıyormuş

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Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan ağabeyini ziyarete gelen bir şahsın 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan hükümlü olarak bulunan M.K. isimli şahsı ziyarete gelen kardeşi E.K.'nin yapılan sorgusunda 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi. - AYDIN