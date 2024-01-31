Cezaevindeki hükümlünün ziyaretçisi hırsızlık suçundan aranıyormuş

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan ağabeyini ziyarete gelen bir şahsın 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan hükümlü olarak bulunan M.K. isimli şahsı ziyarete gelen kardeşi E.K.'nin yapılan sorgusunda 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi. - AYDIN
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Yüksek akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak eden araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Buna göre perşembe gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş zam bekleniyor.
ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu. Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevindeki hükümlünün ziyaretçisi hırsızlık suçundan aranıyormuş - Son Dakika
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