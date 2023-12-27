Cezaevinden çıktıktan sonra kayıplara karışan zihinsel engelli kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Kürek sapıyla bir kişiyi yaralayarak cezaevine girdi, çıktıktan sonra sırra kadem bastı

HATAY - Adana'da cezaevinden tahliye edildikten sonra kayıplara karışan şahıs, sırra kadem bastı. Ailesi, 34 gündür haber alamadıkları akrabalarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde ikamet eden yüzde 80 zihinsel engelli 50 yaşındaki Erdan Türk, Ağustos ayında yaşadığı köyde meydana gelen kavgada bir vatandaşı kürek sapıyla yaraladı. İddiaya göre; olay sonrası jandarma ekipleri, Türk'ü gözaltına aldı. Türk, Göksun'daki cezaevinin depremde hasar alması üzerine Adana'daki cezaevine gönderildi. Türk, burada Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan testler de Erdan Türk'ün zihinsel engelli olduğu tespit edildi ve savcılık emriyle 22 Kasım günü cezaevinden tahliye edildi. Zihinsel engelli Türk, cezaevinden tahliye edildikten sonra kayıplara karıştı. Türk'ün dayısı olan ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ali Kılınç, 22 Kasım'dan bu yana zihinsel engelli olan yeğeninden haber alamıyor. Bir ay boyunca Adana'yı didik didik gezen Kılınç, yeğeni ile ilgili hiçbir ipucu bulamadı. Dayı Kılınç, yeğeni Türk'ü görenler veya bilgisi olan kişilerin emniyet güçlerine ihbarda bulunmasını istiyor. Yaklaşık gündür kayıp olan Türk için polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

"Umarım ailesine kavuşturarak bir mutluluk yaşarız"

Yüzde 80 zihinsel engelli olan yeğeninin hayatta olup olmadığına dair endişesi olan Dayı Ali Kılınç, "Yeğenim için devlet var gücüyle arama çalışmalarına devam ediyor. Basın aracılığıyla görenlerin insaniyet namına emniyet güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyoruz. İnşallah basın aracılığıyla yeğenimi buluruz. Umarım bir an önce bu sevince bizi kavuşturursunuz. Annesine ve kardeşlerine umarım kavuşturarak bir mutluluk yaşarız" dedi.