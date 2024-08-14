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Cezaevinden izinli çıktı, yüzerek adaya kaçmaya çalışırken yakalandı

Teslim olmayan firari sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yüzerken bulundu

ANTALYA - Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K isimli cezaevi firarisi şahıs için aramam başlattı. Ekipler, M. H. K.'yı, Kaş İlçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

M. H. K. işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.