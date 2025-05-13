Bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Bu protokolle cezaevlerindeki hükümlülerin koşullarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek" açıklamasını yaptı.
Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevlerindeki hükümlülere yeni haklar geliyor - Son Dakika
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