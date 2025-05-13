Cezaevlerindeki hükümlülere yeni haklar geliyor

Bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Bu protokolle cezaevlerindeki hükümlülerin koşullarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek.

HÜKÜMLÜLERE BİRE BİR GÖRÜŞME İMKANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek" açıklamasını yaptı.

DANIŞMANIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.