Cezayir'de Yetimhanede Yangın: 11 Ölü, 19 Yaralı

Cezayir'in kırsal kesiminde bulunan bir yetimhanede çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Cezayir'de çıkan yangın faciaya neden oldu. Başkent Cezayir'in kırsal kesiminde bir yetimhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Sivil Koruma Kurumu, yaralılardan 10'unun çeşitli derecelerde yanıklar nedeniyle tedavi gördüğünü, acil durum ekiplerinin ise yetimhanedeki beş engelli kişiyi güvenli bir bölgeye tahliye ettiğini bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri, yaşları veya yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - CEZAYİR