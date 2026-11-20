İtalya'nın en büyük sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), Başbakan Giorgia Meloni'nin ekonomi politikalarına karşı genel grev düzenleyerek daha yüksek maaş ve kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını talep etti. Binlerce işçi ve öğrenci, ülke genelinde protesto gösterileri gerçekleştirdi.

İtalya'nın en büyük sendika konfederasyonu CGIL ve diğer işçi grupları tarafından yapılan çağrı üzerine 24 saatlik genel greve gidildi. Başkent Roma da dahil olmak üzere çok sayıda şehirde işçilerin yanı sıra öğrencilerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, 2027 bütçe tasarısına, artan hayat pahalılığına, silah harcamalarına, okulların ve eğitim sisteminin durumuna karşı sokaklara döküldü. Hükümetin bütçe tasarısı ve ekonomik/sosyal politikalarını protesto edildi, daha yüksek maaş ve kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılması talep edildi.

Tüm iş günü sürmesi planlanan grev, okullar ile sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hem özel hem de kamu sektöründeki çalışanları kapsarken, hava ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri genel grev kapsamı dışında tutuldu.