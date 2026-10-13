Change araç soruşturmasında Bakırköy Başsavcılığı 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Change araç soruşturmasında Bakırköy Başsavcılığı 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, change araçların seri numaralarını değiştirerek satışını yapan 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturmada 61 aracın bu yöntemle satıldığı belirlenirken, 4 ilde 12 adrese düzenlenen operasyonda yakalama çalışmaları sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, change araçların seri numaralarını değiştirerek satışını yapan 23 şüpheliye yönelik başlatılan soruşturmada, 4 ilde 12 adrese operasyon düzenledi.

Trafik kazası, yangın, deprem gibi sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurtdışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak change yapılarak mağdurların dolandırılarak satılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, şahısların toplam 61 aracın bu yöntemle satışını yaptıkları ortaya çıktı.

4 ilde 23 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor

Başsavcılık tarafından 23 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', '5607 sayılı kanuna muhalefet', 'suç delillerini yok etmek, gizlemek ve ya değiştirmek' suçlarından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste düzenlenen operasyonlarda, şüpheleri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkOtomobil3. SayfaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:49
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Change araç soruşturmasında Bakırköy Başsavcılığı 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei