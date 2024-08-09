Chicago O\'Hare Havalimanı\'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti

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Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda şok edici bir trajedi yaşandı; Bagaj taşıma bandına sıkışan kadın öldü.

Chicago İtfaiye Departmanı, bir kadının banda sıkıştığı ihbarı üzerine saat 08:00 civarında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın 5. Terminaline koştu.

CBS News'e göre, polis daha sonra olay yerinde ölen kadının 57 yaşında olduğunu doğruladı.

Chicago polisi, havalimanı çalışanı olmayan kadının, sabah 02:30 civarında boş olan kısıtlı bir alana girdiğinin kamera kayıtlarında görüldüğünü belirtti.

Kadının cesedi birkaç saat sonra bulundu ve polis, kadının gece boyunca havalimanında olduğunu doğruladı. Ancak sadece çalışanlara ait alana nasıl girdiği henüz bilinmiyor.

Polis, olayın gerçekleştiği alanın güvenli olduğunu, ancak yüksek güvenlikli bir bölge olarak kabul edilmediğini söyledi.

Bu alan, valizleri uçaklardan uluslararası terminale taşıyan ve gümrük kontrolünden geçiren konveyör bantlarıyla dolu.

Kadının kimliği şu ana kadar açıklanmadı.

Polis, kadının saat 02:30 ile 07:30 arasındaki faaliyetlerini takip edip edemediklerini henüz açıklamadı.

The U.S. Sun, konu hakkında yorum almak için Chicago Polis Departmanı ile iletişime geçti.

Fly Chicago'ya göre, 1944'te açılan Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havalimanı, United Airlines, American Airlines'ın yanı sıra Frontier Airlines ve Spirit Airlines dahil tüm büyük havayollarına ev sahipliği yapıyor.