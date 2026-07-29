CHP Genel Merkezi'ne Soruşturma - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'ne Soruşturma

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Ankara'da, CHP Genel Merkezi'nin verilerini ele geçiren 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nde seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Müşteki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı vekili tarafından Başsavcılığımıza verilen 24 Temmuz 2026 tarihli dilekçe ile suç duyurusunda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/170438 soruşturma numarası üzerinden soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen şüpheli Çetin Fındık ile şüpheli İsmail Yekta Deger'e ait adreslerde, eklentilerinde ve adreste bulunan diğer şahısların üstlerinde ve eşyalarında 24 Temmuz 2026 günü arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu kapsamda; şüpheli İsmail Yekta Deger'in evinde; 6 adet HDD, 1 adet SSD, 14 adet CD/DVD, 6 adet USB, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kart, 2 adet tablet, 1 adet laptop ve 1 adet masaüstü bilgisayar kasası; şüpheli Çetin Fındık'ın evinde ise 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyaller ve müşteki kurum şikayetinde geçen kuruma ait bilgisayar üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı, incelemelerin tamamlanmasına müteakip sonucunun rapor şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz edilecektir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Genel Merkezi'ne Soruşturma - Son Dakika

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