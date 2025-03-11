CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Adliyeye İfade Vermek Üzere Geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri sırasında adliye önünde izinsiz yürüyüş sırasında polis memurlarına mukavemet edilmesine ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ifade vermeye geldiği sırada, adliye önünde izinsiz yürüyüş yapılarak polis memurlarına mukavemet edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çelik, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çelik, burada 1 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL