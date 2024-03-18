CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.
Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.
İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü de ifade verdi
Konuya ilişkin soruşturma sürerken, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka'nın ardından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Bu çerçevede şimdiye kadar toplamda 5 şüpheli ifade vermiş oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü ifade verdi - Son Dakika
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden işçi servisi bir eve çarptı ve ardından aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ganita sahilinde denizde hareketsiz bir kişi görülmesi üzerine yapılan ihbar sonucu, 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personelinin tartıştıkları bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İftara hazırlık için yemek dağıtılan Türk Kızılay İskenderun Şubesine giden bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle Şube Başkanı Recep Sivri ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada zanlı, Sivri ile Türk Kızılay çalışanları Mehmet Balcı ve Seden İlhan'ı darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada yüzünden yaralanan Balcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Balcı ve Seden İlhan'da ise müdahaleyi gerektirecek yaralanma olmadığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Sivri, kaçan zanlıdan şikayetçi oldu. Şubenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, Ali E. olduğu bildirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca, tartıştıktan sonra 3 kişinin darbedilmesi ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması kaydedildi.
Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasında 3 gün içinde 2 kez ayı saldırısı yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Yetkililer, halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı ve ayıyı avlama çalışmaları sürdürülüyor. Bu olaylar, hayvanların koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi taleplerine yol açtı. Beş kişiyi yaralayan ve hala serbest dolaşan ayının bulunması için termal drone ile arama çalışmaları da devam ediyor.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da 16 yaşındaki bir çocuk, husumetlisini bıçakla yaraladıktan sonra tartıştığı taksicinin çalıştığı durağı pompalı tüfekle bastı. Ateş ettiği iki kişiyi yaraladıktan sonra saldırılarına devam eden şahıs, aralarında abisinin de bulunduğu 3 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Duraktaki saldırıdan kaçmaya çalışan 2 şoförün de ayak bileklerini kırmasına neden olan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunun altında kalarak sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Bayrampaşa'da kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte çıkan yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından silahla vurarak yaraladı. Bacağından vurulan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 831 kişi ve 84 araç sorgulandı. Ayrıca, faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
Samsun'da eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru silah zoruyla kaçıran şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahıs, doktoru araçta tehdit ederek kaçırmış, polis tarafından kurtarılan doktorun ifadesi ve delillerin incelenmesi sonucunda şahıs suçlu bulunmuştur.
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