CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler\'in babası hayatını kaybetti

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Çiler, "Kıymetli babam Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Muş ili, Malazgirt ilçesi Kümbet Camii'nden perşembe günü ikindi namazına müteakip, Malazgirt Merkez Mezarlığında toprağa verilecektir. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi. - KOCAELİ
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