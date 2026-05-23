CHP Kurultayı\'nda Oy İhlali Soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli arasında, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki parti teşkilatıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir isim de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Gülhan Aydın'nın, CHP Göksun teşkilatında delege olduğu ve soruşturmanın Kahramanmaraş ayağında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ