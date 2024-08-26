Protokolde kriz! Belediye başkanı kendisine ayrılan sandalyeyi görünce küplere bindi - Son Dakika
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Protokolde kriz! Belediye başkanı kendisine ayrılan sandalyeyi görünce küplere bindi

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe'deki Büyük Zafer töreni sırasında kendisi için ayrılan plastik sandalyeyi görünce tepki gösterdi. Valilik görevlilerine "Bu kaç oldu, defalarca uyarıyoruz sizi" diyen Köksal, sandalyeye oturmayı reddetti.

26.08.2024 14:03  Güncelleme: 14:06
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Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye Başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşadı. Duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.

Afyonkarahisar Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için protokolde diğerlerinden farklı plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, valilik personeline tepki gösterdi.

YAN KOLTUĞA GEÇTİ

"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor. Bu kaç oldu, defalarca uyarıyoruz sizi" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçti.

Protokolde kriz! Belediye başkanı kendisine ayrılan sandalyeyi görünce küplere bindi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Protokolde kriz! Belediye başkanı kendisine ayrılan sandalyeyi görünce küplere bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Yasin Oruç: diger protokeldekiler farklı sandalyede oturuyorsa haklı 111 14 Yanıtla
  • ferhat eser: kendilerini vatandaştan üstün görüyorlar 55 69 Yanıtla
  • Süreyya Ağıl: Haklı Hanımefendi bunun gurur kibirle alakası yok Saygı Hanımefendiye değil makamına yani postuna olmalı 86 19 Yanıtla
  • emre araçlı: Valilik çalışanını sen uyaramazsınki, vali bir şehri reisidir, o ne derse o olur.herzaman kaos herzaman sıkıntı problem çabası üzücü. 23 68 Yanıtla
  • Hamit Demir: Vali de plastik sandalyede otursun o zaman. 75 9 Yanıtla
  • Mesut null: Haklı kadın.Diğer sandalyeler neden farklı.Onların ki altın kaplama mı ? 43 7 Yanıtla
  • Ibrahim Uludag: Memlekette bir kısım insan ekmek bulamaz, bir kısmı da sandalye beğenmez, yemek beğenmez. Allah sonumuzu hayretsin 17 22 Yanıtla
  • ünal yalçın: Sonuna kadar haklısın... Ayrımcılık olmaz... 26 10 Yanıtla
  • Emir Arslan: mevki makam sahibi ise yani insan saygı duymalı eve gelen misafirler bile en güzel yerlerde kalsın diye uğraşıyoruz bizde öyle 17 4 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Ağanın oğun ustune poğ olmaz 4 0 Yanıtla
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