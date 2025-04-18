CHP'li Eski Belediye Başkanı Gözaltında: Usulsüzlük Soruşturması

CHP'li eski belediye başkanı 'usulsüzlük' soruşturmasında gözaltında

Devrek'te yolsuzluk operasyonu; eski belediye başkanı dahil 8 kişi gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Devrek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dönemin özel kalem müdürü Raif K., dönemin muhasebe mali işler müdürü Nafie Ç., dönemin belediye başkan yardımcısı Recep K., dönemin satın alma personeli Engin K., dönemin vekil mali işler müdürü İsmail K.'nın yanı sıra dönemin tahsilat biriminde görevli Umut K. ve dönemin insan kaynakları müdürü Tuncay U. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahısların, haklarında çeşitli usulsüzlük iddiaları bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(OA-BÇ-ÖK-Y)