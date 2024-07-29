CHP\'li Kula Belediye Başkanı tutuksuz yargılanacak

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Manisa'da makam odasında 2 kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla mahkemece "yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, 30 günlük tutukluluk süresinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 27 Haziran tarihinde Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesi'nin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Belediye Başkanı Dönmez, firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D., iddiaya göre Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Olayın ardından 30 Haziran tarihinde darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A, R.G. ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuksuz yargılanacak

Aradan geçen 30 günün ardından Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez bugün hakim karşısına çıktı. Kula Adliyesi'nde görülen davada Dönmez tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kula Belediyesi önünde açıklama yapan Dönmez'in avukatı Murat Aydın, "Belediye başkanımız Kula halkının menfaatlerini, Kula Belediyesi'nin parasını korumak için uğraşırken makamında bir saldırıya uğradı ve buna rağmen diğer kişiler başkanın kendilerine yönelik bir saldırıyı organize ettiğini iddia ederek, başkanımızın tutuklanmasına yol açan bir süreci yaşadık. Bütün bu yargılama sürecinin sonunda Hikmet başkan, Kula halkının ona verdiği oydan pişman etmeyecek, yüzünü yere eğdirmeyecek bir pozisyonla karşınızda olacak. Kendisi bugün tahliye olacak, tahliye olduktan sonra süreci de yakından takip edeceğiz. Hakkın, hukukun ve adaletin yerine geleceğine biz yürekten inanıyoruz. Sonunda haklı ve haksız ayrılacak ve başkanımız görevine dönecek" dedi.

Öte yandan Dönmez'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan duruşmasını Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip etti. - MANİSA