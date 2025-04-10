CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın? - Son Dakika
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CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?

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Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen ve Saraçhane eylemlerinin ardından tutuklanan Berkay Gezgin, cezaevinden tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Mahmut Tanal'ın Gezgin'e, "Bir dakika Berkay, bu cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil. Ne yaptın?" diye takılması dikkat çekti.

10.04.2025 21:58
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İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerinin ardından tutuklanan ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

CHP'li Mahmut Tanal, cezaevinden tahliye olan Berkay Gezgin'e laf attı

TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından işlemleri tamamlanan gençler cezaevinden çıkmaya başladı. Gençleri Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde CHP heyeti ve aileleri karşıladı. Tutuklandıktan sonra CHP Parti Meclisi Üyesi de seçilen Berkay Gezgin, tahliyesinin ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Biz içerideyken mücadeleyi sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadele verdiğiniz için biz şu an dışarıdayız. Ekrem Başkanı da çıkartacağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal, cezaevinden tahliye olan Berkay Gezgin'e laf attı

ÇELİK VE TANAL'DAN GEZGİN'E TAŞ

Gezgin, daha sonra kendisini karşılamaya gelenler ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezgin'in boyunun uzun olmasına atıfta bulunarak, "Yalnız, ben normalde Berkay ile yan yana fotoğraf çektirmeme prensibim vardı..." dedi. Gülüşmelerin yaşandığı esnada ise bu kez devreye CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal girdi. Tanal, "Bir dakika Berkay, bu cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil. Ne yaptın?" diye sordu. Gezgin'in, Tanal'a yanıtı ise, "Eğilerek geçtim" oldu.

CHP\'li Mahmut Tanal\'tan Berkay Gezgin\'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Filozof sn.:
    DEVİR ORTAÇAG İLKEL CAHİL BİAATCI KÖLELERİN DEVRİ DEGİL DEVİR AKIL BİLİM EGİTİM VE ÖZGÜRLÜK DEVRİ BUNU ERGEÇ HERKES GİBİ SARAYDAKİDE ANLAYACAK ERGEÇ 1236 19 Yanıtla
  • Han:
    Bu bebeyide çok dillendirdiler a,,,gg 24 909 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Chp bu, boş beleş iş deyince başını açar koşar. 25 791 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Garip bir ideoloji. 2 kelimeyle meşhur oluyorsun. Çocuk...şimdi her şey güzel oldu dimi. Bütün takım aynı çatı altında. Boyla posla laf çakmakla ancak cühela takımında oynarsın. Ayrıca Silivri de telli baba türbesine döndü. 21 710 Yanıtla
  • zeki kandiş:
    hani içerde işkence vardı zevten dört köşe duruyor sanki tatilden dönüyor 32 670 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    CHP' ŞİMDİ DE BUNU CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPAR.. HİC ŞAŞİRMAM 27 648 Yanıtla
  • suna genç:
    bir veledi baş taçı eden zihniyet 18 652 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Kim doldurdu bu olumsuz beğenileri? Son dakika. Dakikalar içinde bu kadar ziyaretçinin olması biraz garip degilmi? Cevap ver son dakika. 11 409 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    “İyi ki varsın ya Hamza!” “İyi ki varsın ey Ulubatlı Hasan!” “İyi ki varsın Seyit Onbaşı!” “İyi ki varsın Ömer Halisdemir!” “İyi ki varsın Eren Bülbül!” “İyi ki varsın Ferhat Gedik!” 28 7 Yanıtla
  • poyraz can:
    küçücük çocuğu hapse atacak kadar barbarlaştılar. ama suçlular elini kolunu sallaya sallaya 30-40 suç kaydı ile geziyorlar. yaptıkları zararlı fiiller bir çocoğun "her şey güzel olacak" sözü kadar zarar vermiyor galiba millete. adalet bir gün bu aktrollere de lazım olacak işte o zaman biz de onlara güleceğiz. 0 1 Yanıtla
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