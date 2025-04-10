CHP\'li Mahmut Tanal\'tan Berkay Gezgin\'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerinin ardından tutuklanan ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından işlemleri tamamlanan gençler cezaevinden çıkmaya başladı. Gençleri Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde CHP heyeti ve aileleri karşıladı. Tutuklandıktan sonra CHP Parti Meclisi Üyesi de seçilen Berkay Gezgin, tahliyesinin ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Biz içerideyken mücadeleyi sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadele verdiğiniz için biz şu an dışarıdayız. Ekrem Başkanı da çıkartacağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

ÇELİK VE TANAL'DAN GEZGİN'E TAŞ

Gezgin, daha sonra kendisini karşılamaya gelenler ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezgin'in boyunun uzun olmasına atıfta bulunarak, "Yalnız, ben normalde Berkay ile yan yana fotoğraf çektirmeme prensibim vardı..." dedi. Gülüşmelerin yaşandığı esnada ise bu kez devreye CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal girdi. Tanal, "Bir dakika Berkay, bu cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil. Ne yaptın?" diye sordu. Gezgin'in, Tanal'a yanıtı ise, "Eğilerek geçtim" oldu.