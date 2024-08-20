CHP'li Meclis Üyesini Vuran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li Meclis Üyesini Vuran Zanlı Tutuklandı

CHP\'li Meclis Üyesini Vuran Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir benzinlikte meydana gelen olayda CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, başından vurularak ağır yaralandı. Zanlı R.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.08.2024 13:02  Güncelleme: 13:06
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CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesini başından vurup ağır yaralayan 16 yaşındaki zanlı R.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy mahallesinde bir benzinlikte meydana gelen olayda CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, başından vurularak ağır yaralandı. Meclis üyesini vuran 16 yaşındaki R.K ise yakalandıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekiciler'in ise Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, 3-sayfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Meclis Üyesini Vuran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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