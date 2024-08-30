Gaziantep'te CHP milletvekilleri ve parti üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında etkinlik alanında Filistinli politikacı İsmail Haniye'nin posterinin yer almasına tepki gösterdi.
Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törenle kutlandı. Kutlamalar esnasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve parti üyeleri, Filistinli İsmail Haniye'nin alanda haftalardır asılı bulunan posterine tepki göstererek posterleri söktürdü. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP'li Milletvekilleri Gaziantep'te İsmail Haniye Posterine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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