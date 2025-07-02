CHP\'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı\'na hakaret eden 42 kişi gözaltında

"Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan

'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."