Cide\'de Gençler Aydınlatma Direklerine Zarar Verdi: 300 Bin Lira Zarar

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 22 aydınlatma direğinin kabloları eğlenmek isteyen gençler tarafından kopartıldı. Yaklaşık 300 bin lira zarara sebep olan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yürüyüş yolunda yürüyen 3 gençten biri, 22 aydınlatma direğinin led kablolarını kopartarak, yaklaşık 300 bin liralık hasara sebep oldu. Belediye ekiplerinin durumu fark etmesiyle Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde, yolda yürüyüş yapan 3 gençten birinin eğlence amaçlı aydınlatma direklerine zarar verdiği görüldü. Şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen gençler gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddede yürüyen gençlerden birinin aydınlatma direğindeki elektrik kablolarını koparttığı görülüyor.

İlçedeki piknik alanları ve parklardaki malzemelere de magandalar tarafından sürekli zarar verildiğini söyleyen vatandaşlar, şahısların cezalandırılmasını isteyerek duruma tepki gösterdi. - KASTAMONU