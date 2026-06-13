Sıcak havada fenalaşan şahıs, hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sıcak hava nedeniyle fenalaşan ve yere düşmesi sonucu başını çarparak yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de Belediye Meydanı'nda 65 yaşındaki B.T., sıcak hava nedeniyle fenalaştı. Olduğu yere düşen ve baş bölgesini sert zemine çarpan B.T. kafasından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.T., ardından ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - KASTAMONU