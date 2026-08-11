Cide\'de trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Cide-Bartın karayolu Kapısuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki otomobil, Bartın istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak yoldan çıktı. Otomobil yol kenarındaki çalı ve tümseklere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak sürücüyü araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.