Cide'de Yabancı Cisim Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Cide'de Yabancı Cisim Patladı, Yangın Çıktı

Cide\'de Yabancı Cisim Patladı, Yangın Çıktı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düşen yabancı cisim patladı, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Karadeniz'e kıyısı bulunan Cide ilçesinde ormanlık alana düşen yabancı cismin şiddetli bir şekilde patlaması sonucu yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyü Kaledoruğu mevkiine akşam saatlerinde bilinmeyen bir cisim düştü. Yabancı cismin düştüğü bölgede şiddetli bir şekilde patlama meydana geldi. Düşme sırasında meydana gelen güçlü patlamanın ardından ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Doğanyurt Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğanyurt İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan yangının çıktığı bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin, bölgeye düşen yabancı cismin ne olduğunun belirlenmesi için incelemeleri sürüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyünde ikamet eden ve yabancı cismin düşmesinin hemen akabinde ihbarda bulunan Ümit Turgut Aslan, "Cide'de İlyasbey köyü mevkiine Kaledoruğu mevkiinde az önce müthiş bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte duman bulutu havaya kalktı. Yangın ulaşılamaz bir mevkii de bulunuyor. Bölgeye düşen cisim ormanda yangına sebep olmuştur" dedi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cide'de Yabancı Cisim Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika

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