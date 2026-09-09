Çiftçi: Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım - Son Dakika
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Çiftçi: Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım

Çiftçi: Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital mecralarda yayılan gerçeği yansıtmayan içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Dezenformasyonun toplumsal huzuru bozabileceğini belirten Çiftçi, bilgiyi sorgulamadan paylaşmamaları gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital mecralarda yayılan gerçeği yansıtmayan içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve bilgiyi doğrulamadan paylaşmamaya çağırdı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyonun yalnızca yanlış haberden ibaret olmadığını belirterek, bunun toplumsal huzuru bozabileceğini, güven duygusunu zedeleyebileceğini ve birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini ifade etti.

Dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan içeriklerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşabildiğine dikkati çeken Çiftçi, dezenformasyonla mücadelenin önemli bir güvenlik başlığı olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, dijital mecralarda dezenformasyonun oluşturabileceği tehditlerle de kararlılıkla mücadele edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara paylaşım yapmadan önce bilgileri sorgulama çağrısında bulunan Çiftçi, doğru bilgiye itibar edilmesi gerektiğini belirterek, "Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım; yalana ve söylentiye değil, doğru bilgiye itibar edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, paylaşımını "Dezenformasyona Dur De" mesajıyla tamamladı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftçi: Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım - Son Dakika

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