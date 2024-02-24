Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 154 sentetik ecza ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:52
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Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 154 sentetik ecza ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 3'ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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